ولي عهد أبوظبي يبشر سكان الإمارات: خرجنا من أزمة كورونا بخير (فيديو)

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

بشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سكان الإمارات بالخروج من أزمة كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تطبيق "أنستقرام": "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة "كورونا" بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".