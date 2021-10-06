عاجل.. تفجير إرهابي بمدينة جوهر الصومالية

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أصيب نائبان ببرلمان هيرشبيلي الصومالية في تفجير لغم استهدفهما في مدينة جوهر عاصمة الولاية.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النائبين المحليين أصيبا بينما كانا يسيران قرب مركز للشرطة وسط المدينة، عائدين من حفل أقيم لإحياء الذكرى الخامسة لتأسيس ولاية هيرشبيلي.

والنائبان المستهدفان هما محمد عبدي علي وعبد الرحمن عبدي عيدو، ويتلقيان الآن العلاج في مستشفى المدينة، بحسب المصادر نفسها.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، فيما لم يصدر بعد أي تعقيب من السلطات الصومالية حول التفجير.

ويأتي الهجوم على المشرعين بعد أيام فقط من استكمال ولاية هيرشبيي انتخاب جميع الأعضاء الثمانية لمجلس الشيوخ الصومالي في البرلمان الفيدرالي.