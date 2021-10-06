شكرا لقرائتكم خبر عن 9380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ماليزيا اليوم الأربعاء تسجيل 9 آلاف و380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و303 آلاف و837 حالة، منذ بدء الجائحة.

وسجلت ولاية "ساراواك" 1503إصابة جديدة، تليها ولاية كيلانتان(1170 ) وولاية سيلانجور 1116 حالة. .

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 26 ألفا و876حالة.