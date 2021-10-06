شكرا لقرائتكم خبر عن 11547 إصابة بكورونا في ألمانيا ‪ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11547 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 11780 إصابة.

وسجل المعهد 76 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 67 وفاة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.