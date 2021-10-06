شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : 26 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 26 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن حالتين من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ24 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96310 حالات.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 90836 ، بينما استقر عدد الوفيات عند .4636

وتم أمس تسجيل 12 حالة إصابة بدون أعراض، إحداها محلية. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.