انت الان تتابع خبر بماذا تختلف انتخابات 2021 عن سابقتها؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ايام تفصلنا عن اول انتخابات برلمانية مبكرة التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022
وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد
يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا
فيما بلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة
يوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا
فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية
بحسب توزيع الدوائر والمرشحين، تنتخب كل دائرة من ثلاثة إلى خمسة نواب
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نتائج التصويتين العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة
يراقب الاقتراع أكثر من 130 موظفاً دولياً ضمن بعثة الأمم المتحدة
موزعين على 8273 مركزاً انتخابياً في عموم البلاد