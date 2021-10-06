انت الان تتابع خبر بماذا تختلف انتخابات 2021 عن سابقتها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ايام تفصلنا عن اول انتخابات برلمانية مبكرة التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022

وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد

يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا

فيما بلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة

يوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا

فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية

بحسب توزيع الدوائر والمرشحين، تنتخب كل دائرة من ثلاثة إلى خمسة نواب

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نتائج التصويتين العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة

يراقب الاقتراع أكثر من 130 موظفاً دولياً ضمن بعثة الأمم المتحدة

موزعين على 8273 مركزاً انتخابياً في عموم البلاد