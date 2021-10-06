شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يبشر سكان الإمارات: خرجنا من أزمة كورونا بخير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سكان الإمارات بالخروج من أزمة كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تطبيق "أنستقرام": "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة "كورونا" بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".