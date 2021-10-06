الرئيس الصيني لن يحضر قمة العشرين في روما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 16 دقيقة

قالت مصادر مطلعة بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر قمة مجموعة العشرين في روما هذا الشهر، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت المصادر أن الدبلوماسيين الصينيين أبلغوا المسؤولين في مجموعة العشرين بذلك خلال لقاء المستشارين للدول الأعضاء تحضيرا للقمة بمدينة فلورنسا الإيطالية الشهر الماضي.

وأشار الدبلوماسيون الصينيون إلى أن سبب عدم حضور شي جين بينغ للقمة هو البروتوكولات الصينية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا، التي تشمل العزل الصحي للمسافرين العائدين من الخارج.

وحسب مصادر “بلومبرغ”، فإن بكين لم تتصل بالسلطات الإيطالية بشأن هذا الموضوع منذ ذلك الحين، وأن إيطاليا لم تتلق بعد الإخطار الرسمي بعدم حضور شي جين بينغ للقمة، وقد توجه الرسالة بهذا الصدد في اللحظة الأخيرة قبل القمة التي تنطلق أعمالها في 30 أكتوبر الجاري.

وتشير “بلومبرغ” إلى أن شي جين بينغ لم يغادر الأراضي الصينية منذ منتصف يناير الماضي، وحضر مختلف الفعاليات على مستوى القمة وأجرى اتصالات مع زعماء آخرين عبر تقنية الفيديو.