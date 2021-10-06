الرئيس التونسي يدعو إلى التسريع في تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 33 دقيقة

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس الحكومة المكلفة نجلاء بودن رمضان، إلى التسريع في تشكيل الحكومة.

وأكد سعيد خلال استقباله المكلفة بتشكيل الحكومة، أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج، للاطلاع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، أكد على ضرورة التسريع في ذلك، للعمل على تلبية آمال الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته.

وكان الرئيس التونسي قد كلف نجلاء بودن رمضان يوم 28 سبتمبر الماضي، بتشكيل الحكومة، وذلك في ظل أزمة سياسية وإجراءات استثنائية تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وتعليق فصول من الدستور.

جدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر جملة من القرارات منذ 25 يوليو الماضي، أهمها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

وكان قيس سعيد قد أعلن تمديد تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات استثنائية جديدة تسمح له بالاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية، فيما اعتبر معارضوه هذه الخطوة “إلغاء للدستور”.

وقالت الرئاسة التونسية إن “سعيد سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي في تونس وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان إثر القرارات التي أعلنها في 25 يوليو الماضي”.