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تونس.. سعيد يدعو بودن إلى التسريع في تشكيل الحكومة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن رمضان، إلى التسريع في تشكيل الحكومة.

 

وأكد سعيد خلال استقباله المكلفة بتشكيل الحكومة، أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج، للاطلاع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، أكد على ضرورة التسريع في ذلك، للعمل على تلبية آمال الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته.

 

وكان الرئيس التونسي قد كلف نجلاء بودن رمضان يوم 28 سبتمبر الماضي، بتشكيل الحكومة، وذلك في ظل أزمة سياسية وإجراءات استثنائية تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وتعليق فصول من الدستور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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