شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو لتخفيف الديون عن الدول النامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الدول المتقدمة إلى أداء دورها في تخفيف عبء الديون عن الدول النامية، لمساعدتها في التعافي من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأكد عمران خان خلال مشاركته الليلة الماضية بكلمة افتراضية في حوار قمة قادة العالم على هامش الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، على ضرورة العمل على عودة الثروات المسروقة إلى البلدان النامية. وأشار إلى أهمية مساهمة الدول الغنية في تمويل قضية المناخ في ضوء التحديات التي تواجهها الدول النامية الجزرية الصغيرة والدول النامية الأخرى، بما في ذلك باكستان.