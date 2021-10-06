أضواء وكاميرات وإطلاق صاروخ... فريق فيلم روسي في طريقه إلى محطة الفضاء الدولية

06 أكتوبر , 2021

موسكو: وصل فريق سينمائي إلى محطة الفضاء الدولية، في أوّل جهد في العالم لإنتاج فيلم روائي طويل في الفضاء الخارجي.

وأقلعت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو في الموعد المقرر من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان يوم أمس الثلاثاء.

وأظهر بث مباشر لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس) والتلفزيون الروسي الحكومي صاروخاً من طراز سويوز وهو ينطلق وسط أجواء صافية. وأمكن أيضاً رؤية الطاقم الموجود في كبسولة الفضاء.

وأفاد مركز التحكم في الطيران بأنّ "كل شيء يسير بشكل طبيعي". وبعد أكثر من ثلاث دقائق، وصل الصاروخ إلى مداره الأرضي.

ووصل الصاروخ سويوز إم إس19-، وعلى متنه طاقم الفيلم ورائد الفضاء أنطون شكابلروف، إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات و37 دقيقة.

وأعلنت بيريسيلد قبل الانطلاق أنّ التصوير سيبدأ بمجرد الالتحام بالمحطة.

ووفقاً لروسكوسموس، من المقرّر أن يستمر التصوير 12 يوماً. ويحمل الفيلم اسماً مؤقتاً هو "التحدي"، ويروي قصة طبيبة، تلعب دورها بيريسيلد، وتضطر للسفر إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ حياة رائد فضاء أصيب بمرض.

وتقول روسيا إنّ هذا هو أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في الفضاء وليس في استوديوهات على الأرض.

وتخطّط الولايات المتحدة أيضاً لتصوير فيلم هناك، إلا أنّه لم يتم تحديد موعد لذلك.

ويعد مشروع الفيلم أيضاً فيلماً وثائقياً عن صناعة الفضاء وعمل روّاد الفضاء.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أنّه من المقرر أن يعود بيريسيلد وشينكو إلى الأرض مع رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي يوم 16 تشرين أول/أكتوبر، بينما سيظل شكابلروف على متن المحطة حتى آذار/مارس القادم.