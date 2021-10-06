الناطق باسم القائد العام: مقتل ثلاثة ارهابيين بمنطقة حمام العليل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، مقتل ثلاثة ارهابيين بمنطقة حمام العليل جنوب شرقي الموصل.

وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة عشرة من قتل ثلاثة ارهابيين بعد رصد تحركاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العليل مقالع العريج".



واضاف، ان "الارهابيين كانوا موجودين داخل مضافة تابعة لهم في المقالع، ولازالت القوة مستمرة بالبحث والتفتيش عن العناصر الاخرى".