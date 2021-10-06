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هيام الطباخ نائبة التنسيقية تشارك بمؤتمر البرلمانيين العرب بمقر مجلس الأمة الكويتي

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القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد البرلماني الذي مثل مصر في مؤتمر البرلمانيين العرب المنعقد بمقر مجلس الأمة الكويتي، وتم خلال أعمال المؤتمر مناقشة استكمال الهيكل التنظيمي للاتحاد، ووضع الرؤى المستقبلية للحركة الكشفية والارشادية بين ربوع الوطن العربي.

كما تم إختيار مرزوق الغانمي رئيس مجلس الأمة الكويتى رئيساً شرفياً لاتحاد البرلمانيين العرب.

وعلى هامش المؤتمر قام الوفد البرلماني المصري بعدد من الزيارات الدبلوماسية ولقاء عدد من المسئولين رفيعي المستوى بدولة الكويت، منهم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس مجلس الأمة الكويتى، ووزير خارجية الكويت، كما التقوا بالسفير المصري بدولة الكويت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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