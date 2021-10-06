شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعات وشاشات "الوطنية للإعلام" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى بذلت فيها القوات المسلحة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة، تلك الذكرى الخالدة المحفورة فى قلوب وعقول المصريين، وجاءت التغطية على النحو التالى:

أعدت الإذاعة المصرية خريطة برامجية خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، والتى جاءت على النحو التالى:

تحتفل شبكة البرنامج العام بالذكرى الـ48 على انتصارات السادس من أكتوبر لعام 1973 عبر تطويع الفترات المفتوحة لهذا الاحتفال ولتلك المناسبة يوميا وعدد من برامجها ومنها:

برنامج "مصر لحظة بلحظة" ويتناول أحداث أكتوبر العظيمة كانت ولا تزال تدرس فى المعاهد العسكرية والاستراتيجية وتعبر مرجعا تاريخياً عظيما.

برنامج "حديث الصباح" سيكون تحت عنوان في مواكب نصر أكتوبر لفضيلة الشيخ منصور الرفاعي من كبار علماء الأزهر والأوقاف.

تذاع عدد من البرامج المطوعة حول انتصار أكتوبر وإلقاء الضوء على شباب مصر الذين استشهدوا في هذه الحرب وعرض لبعض الأعمال البطولية لهؤلاء الشباب، ومن أبرزها: ماذا لو عاشوا، فركش، خطوط متفاطعة، كما تذاع عدد من البرامج الخاصة حول المناسبة منها: بيانات النصر، يوميات مراسل حربي، أكتوبر فى الصحافة العالمية، سهرة ليلة النصر.

الفترة المفتوحة "قالي ياللا ابني وعلي" تركز على قيمة لبناء والعمل لاستكمال رسالة نصر أكتوبر وتستضيف د. محمد كمال الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم.

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بذكرى السادس من أكتوبر بداية من أول أكتوبر وحتي نهاية الشهر.

- البرامج: سيناء أرض الأديان، موجز أنباء أكتوبر ١٩٧٣، صوت المعركة، ويتضمن لقاءات مع الخبراء العسكريين والمسئولين عن أبطال حرب أكتوبر والأعمال المختلفة أثناء وبعد الحرب عن الشهداء وأسرهم خلال الحرب، وأثناء الاستنزاف.

- الفقرات المفتوحة: لقاءات متنوعة حول الدراما القديمة التى قدمت حرب أكتوبر، حكايات وذكريات وكواليس أغانى أكتوبر وشعراء ولمحني ومطربي هذه الفترة، لقاءات توضح دور المرأة في فترات الحروب وأهمية مساندتها ودعمها للمجتمع وعرض نماذج لنجاح المرأة المصرية.

- إذاعة المسلسلات الإذاعية التى تضمنت حكايات حرب أكتوبر مثل "سير وبطولات"، حلقات درامية عن أبطال أكتوبر والمعارك التي خاضها الأبطال.

البرنامج الإنجليزي "استعراض الصباح" برنامج خاص عن الاحتفال بذكري السادس من أكتوبر.

يحتفل البرنامج الأوروبي بانتصارات السادس من أكتوبر على موجات إذاعته العريقة بعدد من الفقرات والأحاديث التي تؤرخ لبطولات هذه الحرب .

مشاركة إذاعة البرنامج الثقافي في الاحتفالات السنوية بذكرى حرب أكتوبر المجيدة على النحو التالي: فترة مفتوحة "بلا حدود" لقاءات مع عدد من المثقفين للحديث عن ذكرياتهم حول حرب أكتوبر، كما ستتخلل الفترة أعمال فنية غنائية تتناسب مع هذه المناسبة الوطنية الغالية .

يحتفل قطاع التليفزيون بذكرى نصر السادس من أكتوبر من خلال احتفالية خاصة تتضمن تطويع البرامج إذاعة مجموعة من الأغانى الوطنية والأفلام التسجيلية والعريبة الخاصة بذكرى حرب أكتوبر، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكرى النصر.

وتعرض القناة الثانية طوال شهر أكتوبر مجموعة من الأفلام التى تخلد النصر المجيد، ومنها الفيلم العربى أيام السادات بطولة أحمد زكى، منى زكى، ميرفت أمين إخراج محمد خان، الفيلم العربى "العمر لحظة" بطولة ماجدة، أحمد مظهر إخراج محمد راضى، الفيلم العربى "يوم الكرامة" محمود قابيل، محمد رياض إخراج على عبد الخالق، الفيلم العربى "بئر الخيانة" بطولة نور الشريف، دلال عبد العزيز إخراج على عبد الخالق، الفيلم العربى "الجاسوس" فريد شوقى، عزت العلايلى إخراج نيازى مصطفى، الفيلم العربى "حكايات الغريب" محمود الجندى، شريف منير إخراج أنعام محمد على.

القناة الفضائية المصرية: أعدت القناة الفضائية احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وتقدم القناة باقة من البرامج التى تتحدث عن الانتصار العظيم، ونخبة من الأفلام العربية والتسجلية والمسلسلات والأغانى الوطنية، والتى تاتى على النحو التالى: المسلسل العربى "دموع فى عيون وقحة" بطولة عادل إمام ومعالى زايد، محمود الجندى، صلاح قابيل، المسلسل العربى "حرب الجواسيس" منة شلبى، شريف سلامة، هشام سليم إخراج نادر جلال، المسلسل العربى "السقوط فى بئر سبع" سعيد صالح، إسعاد يونس، أبو بكر عزت إخراج نور الدمرداش.

كما تعرض الفضائية المصرية الفيلم العربى "العمر لحظة" ماجدة، أحمد مظهر إخراج محمد راضى، والفيلم العربى "أيام السادات" أحمد زكى، منى زكى، بالإضافة إلى اذاعة حفلات وطنية وتطويع البرامج ومنها أرض الجمال، على المصرى دور.

قنوات النيل المتخصصة

أعد قطاع قنوات النيل المتخصصة خطة الاحتفال باعياد انتصارات أكتوبر المجيدة على جميع قنواته، حيث تعرض قناة نايل دراما حلقة من برنامج مساء الفن والتى تستضيف اللواء عادل العمدة وحديث عن حرب أكتوبر، كما تعرض مسلسلات حرب الجواسيس ودموع فى عيون وقحه ورأفت الهجان.

وتعرض قناة نايل سينما افلام الرصاصة لا تزال فى جيبى وأبناء الصمت وأيام السادات والعمر لحظة وحكايات الغريب، بالإضافة إلى حلقة خاصة عن الأفلام التى تناولت حرب أكتوبر من خلال برنامج سينما أخرى.

أما قناة النيل التعليمية فتعرض حلقة خاصة من برنامج حديث التعليمية عن العبور العظيم. وتقدم قناة النيل الثقافية بث مباشر يوم السادس من اكتوبر وكذلك برامج تسجيلية بعنوان كلمات وعبرات وحكايات مصرية.

وتعرض قناة العائلة عددا من البرامج عن حرب أكتوبر تستضيف من خلالها عددا من رجال القوات المسلحة وأسر الشهداء بالإضافة إلى عرض فيلم يوم الكرامه.

أما قناة نايل لايف فتستضيف اللواء جمال الدين كحيله فى برنامج أصل الحكاية وحديث عن حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تخصيص برنامجى نهارك سعيد وصفحة جديدة للاحتفال بنصر أكتوبر وتعرض أيضا فيلم أبناء الصمت.

وتعرض قناة ماسبيرو زمان على مدار اليوم أغنيات تاريخية عن النصر وافلام تسجيلية منها حائط بلا مبكى وأكتوبر المجيد، بالإضافة إلى عرض بعض الحفلات التى أقيمت بمناسبة احتفالات اكتوبر، وتعرض حلقات تتناول هذه المناسبة من برامج كاريكاتير وأهل الفكر وحديث الروح والفن الشعبي.

قطاع القنوات الإقليمية

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بذكرى نصر السادس من أكتوبر من خلال تطويع برامج قنوات القطاع احتفالا بتلك المناسبة المجيدة، و ذلك بعرض مجموعة من الاغانى الوطنية والأفلام التسجيلية الخاصة بذكرى حرب أكتوبر، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكرى النصر، ومن أمثلة البرامج المطوعة للمناسبة:

قناة القاهرة: برنامج صباح القاهرة، برنامج بيتى جنتى حيث يناقش دور المرأة فى حرب أكتوبر، برنامج الكاميرا بين الناس فى حلقة بعنوان بناء الوطن من نصر أكتوبر، برنامج مصر المستقبل، برنامج بالريشة و القلم وتناقش أثر نصر أكتوبر فى تشكيل الشخصية الثقافية للمصريين، برنامج روضة الرحمن للحديث عن الانتصارات فى الإسلام.

قناة القنال: برنامج يوم جديد، برنامج مزيدا من التفاصيل، برنامج القنال اليوم فى حلقة خاصة بنصر أكتوبر، برنامج تملى معاك حلقة خاصة ببث اغانى عيد النصر، برنامج أشهر عبور فى التاريخ، برنامج فكرنى شكرا.

قناة الإسكندرية: برنامج صباح إسكندرية وحلقة خاصه للاحتفال بذكرى ال٤٨لحرب أكتوبر المجيدة،ببكرة احلى ويناقش الدروس المستفيدة من نصر أكتوبر، برنامج الخط الساخن، برنامج حكايات وبنعشها وحلقة عن حكايات من المجتمع ودور المرأة المصرية فى أكتوبر، برنامج مكتبة الإسكندرية تستعرض الحلقة متحف السادات، برنامج حوار اليوم حلقة بعنوان أكتوبر ملحمة النصر والبناء.

قناة الدلتا: برنامج صباح الدلتا، برنامج خير الكلام حلقة بعنوان سيناء، ارض الامجاد، برنامج ارض الخير، برنامج النص الحلو جوه البيوت ويعرض دور المرأة فى حرب أكتوبر، برنامج دلتا مصر، برنامج من بلدي.

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة فى حلقة خاصة للاحتفال بذكر نصر 6 أكتوبر، وبرنامج حياتنا، وبرنامج شارع الجنوب.

قناة الصعيد: برنامج صباح الصعيد حلقة خاصة عن بطولات وتضحيات رجال الجيش الذين حققوا نصر أكتوبر، برنامج دويتوحلقة عن افلام أكتوبر، برنامج ست الستات حلقة عن أم الشهداء نموذج التضحية من أجل الوطن، برنامج آخر النهار.

كما تتضمن خريطة عرض القنوات تقديم عدد من الأفلام الدرامية والتسجيلية والفترات المفتوحة التى تتعرض لذكرى النصر العطرة، ومن أمثلة الأفلام التسجيلية من إنتاج الشئون المعنوية : فيلم القرار، سيناء ارض البطولات، أجنحة الغضب، خطوة السلام، أنور السادات، أيام النصر

ومن الأفلام الدرامية: فيلم الطريق الى ايلات، فيلم أبناء الصمت، فيلم حكايات الغريب، فيلم العمر لحظة، فيلم حائط البطولات.

إلى جانب عرض الاغانى الوطنية الخاصة بمناسبة نصر أكتوبر و الفترات المفتوحة مثل: الفترة المفتوحة أكتوبر شهر النصر، وعرض أوبريت أكتوبر النصر، وأوبريت حكايات الجندى صابر عن انتصارات أكتوبر.