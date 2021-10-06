شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: انتصارات أكتوبر لا يزال لها تأثير فى النفوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، الشعب المصري بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، مضيفة أنه لولا أن الشعب المصرى كان صفا واحدا ما كان هذا الانتصار العظيم الذى يشهد له العالم ولا يزال له تأثيرا في النفوس .

كما وجهت مرثا محروس تهنئة خاصة للقوات المسلحة وللجندي المصرى قائلة:" تحية إلي الذي صنع تاريخ انتصارا لمصر كتبه الشهداء بدمائهم ليكن تاريخا مشرفا لوطنهم يفتخر به كل جيل ، تحية للقوات المسلحة المصرية ، تحية علي دورها القوي وسعيها الدائم للحفاظ علي عقيدة الجيش المصري الذي لا يقهر كما أنها وصفت جيش مصر أنه ذاته خط بارليف الأمان الذي يقف علي حدود مصر ضد أي تهديدات أو خطر ".

ولفتت الى أن انتصار حرب أكتوبر لم يكن علي أرض المعركة فقط، وأنه لا يجب أن نقتصر تكريمنا للجيش المصري في هذا اليوم بل علينا أن نقف لهم دائما تقديرا لما يبذلوه علي حدود الوطن من مواجهة أي تنظيم إرهابي يستهدف الأمن القومي لمصر ، مشيرة الى أن الإنتصارات سوف تتحقق أضعاف ماهي عليه في صورة إنجازات علي أرض الواقع بقيادة رئيسنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يشكل الإستقرار الأمني لمصر والمصريين.