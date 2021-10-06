​​إهلال واقتران وشهر هجري جديد.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، ترقب هلال شهر ربيع الأول، غدًا الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها ومبتدأ شهرًا اقترانيًا جديدًا.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة في هذا اليوم عند الساعة 6:04 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على ارتفاع (2) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة " (3) درجات وإضاءته (0.1%) وسيغرب عند الساعة 06:19 مساءً بعد (15) دقيقة من غروب الشمس وعلية فإنه لا يمكن رؤية القمر هذه الليلة.

وتابعت الجمعية: سيتبع منزلة الاقتران منزله أخرى من منازل القمر تسمى الإهلال وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بعد اقتران القمر مع الشمس وخروجه من منزلة المحاق وابتعاده مسافة كافيه عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي .

وأوضحت أن يوم الخميس 1 ربيع الأول الموافق 7 أكتوبر 2021، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 6:03 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على ارتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة " (15) درجات وإضاءته (1.8%) وسيغرب عند الساعة 06:59 مساءً بعد (56) دقيقة من غروب الشمس وسوف يرصد هلال القمر بسهولة سيكون في أعلى يسار موقع غروب الشمس.

وأشارت الجمعية، إلى أن هذا الوقت يعتبر من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، نظرا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.

من جانبه، قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القمر الجديد، (محاق أكتوبر)، لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم، حيث أنه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا.

وتابع تادرس لمصراوي: وهذا هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة