حدث ليلاً| الشناوي مصاب وإعصار بإيطاليا وفيسبوك متهمة أمام الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة الشناوي

كشف مصدر مسؤول أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني خضع لآشعة في إحدى المستشفيات بالإسكندرية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات المنتخب.

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"تليجرام" يكسب أكثر من 70 مليون مستخدم خلال فترة انقطاع "فيسبوك"

أعلن مؤسس تطبيق تليجرام للرسائل أن معدل النمو اليومي للتطبيق تجاوز المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك الاثنين. فقد اكتسب التطبيق أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى خلال ست ساعات ظل الناس فيها بدون خدمات الرسائل الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

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الغرب يضغط على روسيا لتقديم إجابات حول تسميم نافالني

طالبت مجموعة من 45 دولة من بينها الولايات المتحدة وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موسكو بتقديم إجابات بشأن تسميم المعارض أليكسي نافالني في العام 2020.

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سقوط مروحية عسكرية تونسية ومصرع 3 أفراد

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس، مما أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

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الحكومة التشيكية تعتزم تجميد رواتب الساسة قبل الانتخابات

أعلن ائتلاف الحكومة التشيكية رغبته في تجميد رواتب الساسة للسنوات الخمس المقبلة، في خطوة تأتي قبل وقت قصير من الانتخابات البرلمانية التي تنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

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مصطفى الفقي: الشعب والجيش حاربا سويًا في الاستنزاف التي كانت تمهيدًا لحرب 1973

قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه عقب هزيمة 67 حدثت حالة انسكار عام، رغم وجود بطلق قومي وهو جمال عبد الناصر والمصريين يقفون خلفه من أجل الاستعداد لمعركة مصيرية.

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غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف 3 أسباب وراء عطل موقع "فيس بوك"

كشف عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أسباب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام" و"واتس اب"، وماذا حدث بعد عودتها من العطل.

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رئيس تونس يؤكد ضرورة التسريع في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التأكيد على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة جديدة للبلاد تلبي آمال الشعب التونسي وتحقق تطلعاته.

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"الخارجية": تحية عرفان وتقدير لشهداء مصر وللقوات المسلحة في ذكرى انتصار 6 أكتوبر

وجهت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، تحية عرفان وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين سالت دماؤهم الطاهرة في يوم العزة والكرامة من أجل استرداد ارض سيناء الغالية.

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سقطت من الطابق الـ16.. مصرع شابة في ظروف غامضة بالإسكندرية (صور)

لقيت شابة مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها في ظروف غامضة من الطابق السادس عشر بعقار في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

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عواصف تضرب إيطاليا وإقليم كاتانيا يشهد إعصارًا

تعرضت إيطاليا لعواصف بعضها عنيف الأسبوع الجاري.

واجتاحت مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية اليوم الثلاثاء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد. وتحدث مسؤولو المدينة عن "إعصار" عبر موقع فيسبوك.

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مسؤولة في فيسبوك تعلق على اتهامات طالت الشركة أمام مجلس الشيوخ

علقت مسؤولة داخل شركة "فيسبوك" على الاتهامات التي طالت عملاق التواصل الاجتماعي الثلاثاء، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي.

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جونسون يصف متظاهري احتجاجات قطع الطرق بأنهم "أشخاص مزعجون"

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية في المملكة المتحدة بأنهم " أشخاص مزعجون يتسمون بعدم المسؤولية" في الوقت الذي تم فرض سلطات أكثر صرامة للتصدي لهم.

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الاحتلال يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل طفلاً وشابًا في بيت لحم والقدس

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن صحفية فلسطينية بعد أن أمضت في سجونه 11 شهرًا، بالتزامن مع اعتقال صبي في محافظة بيت لحم وشاب في حي الشيخ جراح.

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خبير معلومات: هناك أدلة قوية على افتعال فيسبوك لأزمة توقف التطبيقات

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التطبيقات مثل فيسبوك تبنى بآلية وتقنية معينة تضمن وجود "باك آب" متعدد لضمان عدم حدوث أزمات، وبالتالي فإن بيان الشركة عن تفسير توقف التطبيقات لمدة ساعات غير مقبول.

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السودان بصدد وضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي فيه

وجه مجلس الوزراء السوداني جميع الجهات المعنية بالعكوف فورا والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي بالسودان.

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المخابرات الأمريكية قلقة من زيادة معدل اعتقال وإعدام عملائها بالخارج

أبدى مسئولو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" قلقهم حيال زيادة حالات اعتقال أو إعدام العناصر المتعاونة معلوماتيا في عدد من الدول.

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روسيا تعتزم تغريم "فيسبوك"

تعتزم السلطات الروسية فرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة فيسبوك بسبب عدم قيامها بحذف أكثر من 2000 مادة تنتهك القوانين الروسية.

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