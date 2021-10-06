مقتل 3 جنود خلال تحطم مروحية عسكرية تونسية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الوطني سقوط مروحية عسكرية خلال عملية تدريب ليلي في منطقة الحامة بمحافظة قابس "جنوب شرقي"، مما أسفر عن مقتل 3 جنود.



وأصدرت الوزارة بيانا مساء الثلاثاء جاء فيه، إن الحادثة أسفرت عن مقتل 3 جنود كانوا على متن المروحية، مشيرة إلى إرسال لجنة فنية لتحديد أسباب الحادثة.

وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2020 سقطت طائرة عسكرية في منطقة رمادة الواقعة بمحافظة تطاوين أقصى الجنوب التونسي، أسفرت عن مقتل جندي تونسي.

وفي 2018 لقي عسكريان حتفهما إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس شرق تونس، بينما تعود أكبر الحوادث إلى أبريل/نيسان 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة إلى قاعدة سيدي أحمد في محافظة بنزرت، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان القوات البرية حينها عبد العزيز سكيك و12 عسكريا آخرين.