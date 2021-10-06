"النواب الليبي" يحدد موعد انتخابات البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية عقب انتخاب رئيس البلاد بـ30 يوما.



وقال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي لجلستي المجلس لهذا الأسبوع، إن "قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة وبإمكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم".

وتابع أن "الانتخابات البرلمانية ستجرى عقب اعتماد انتخاب رئيس البلاد بـ30 يوماً بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب".

وكشف عن تصويت المجلس بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية المقبلة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية.

كما صوت المجلس بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي سنويا للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.

كما صوت المجلس بالأغلبية على إحالة تعديل القانون رقم 25 لسنة 2013.م الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية للجنة التشريعية لتقديم مقترح متكامل يُنهي مشاكل هذه الشريحة بشكل جذري نظراً لما عانوه طيلة هذه السنوات دون حل لهم من الحكومات المتعاقبة.

وقرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح توزيع إيرادات رسوم النقد الأجنبي (50 % لدعم الأهالي، 50% لتغطية الدين العام للدولة) للجنة التشريعية لتجهيز مشروع قانون ينظم ذلك، ويحدد كيفية دعم الليبيين.

وصوت مجلس النواب بالأغلبية على إحالة تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013.م الخاص بضم انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات للجنة التشريعية لدراسته، كما رفض بالأغلبية التعديلات المقترحة من المفوضية العليا للانتخابات بإجراء تعديلات على قانون انتخاب رئيس البلاد مع مراعاة الأخطاء المادية.

وخاطب المجلس الحكومة بالتعجيل بمشروع القانون المُوحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل العام وتحقيق العدالة بين جميع شرائح المجتمع في مستوى الدخول لكل أفراد الشعب الليبي.