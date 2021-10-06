النائب عمرو درويش: قوة وترابط القوى والكتل السياسية بالبرلمان سينعكس على الأداء

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قوة وترابط القوى والكتل السياسية داخل المجلس والذى ظهر فى انتخابات اللجان سينعكس على الأداء البرلماني خلال الفترة القادمة.

وأضاف عمرو درويش أن دور الانعقاد الثانى بدأ بمنتهى القوة ، مشيرا الى أن ذلك ما رأوه في الجلسة العامة و الانتخابات وأن الدلالة الكبيرة في نتيجة الانتخابات هو التنسيق ما بين الكتل و القوى السياسية داخل المجلس الذى يعكس قوة المجلس و الترابط ما بين القوى وتعاونهم حتى تجرى انتخابات هيئات المكاتب بالشكل اللائق.

يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم.