محمد الفلاح - جريمة مأرب الكارثية.. مسؤول أممي يوثق دموية الحوثي

الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، رينو ماري ديتال، الهجمات الأخيرة لمليشيات الحوثي على مدينة مأرب.



وجدد المفوض السامي في اليمن موقف الأمم المتحدة الرافض لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين وتهدد حياتهم وتعرضها للخطر.

وأطلع المفوض الأممي، الثلاثاء، على حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومنازل النازحين في مدينة مأرب.

واستمع خلال زياراته مناطق مأرب التي تعرضت للقصف لشهادات أهالي منطقة كرى في مديرية الوادي وسكان حي الروضة للنازحين عما تعرضوا له من قصف صاروخي شنته المليشيات الحوثية مستهدفة النساء والأطفال والآمنين في منازلهم.

وتعرف المسؤول الأممي من المعنيين في محافظة مأرب، على حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الهجمات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين ومنازل المواطنين في المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأعرب المفوض السامي، عن أسفه لاستمرار سقوط الضحايا المدنيين من النساء والأطفال وتفاقم آثار الحرب المأساوية على حياة المدنيين، واصفا انتهاكات الحوثي بـ"الجريمة الكارثية".

ولفت المفوض السامي إلى إن زيارته لمحافظة مأرب تأتي في إطار عمل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن لرصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في محافظة مأرب، وكشف كافة المنتهكين للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في كل المحافظات اليمنية من صعدة إلى المهرة .

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد استهدفت منزل محافظ مأرب سلطان العرادة بصواريخ باليستية، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنزل والمنازل والمنشآت المدنية القريبة منه.

وقصفت المليشيات الحوثية، الأحد الماضي، حي الروضة السكني في مدينة مأرب المكتظ بالنازحين بثلاثة صواريخ بالستية نتج عنها استشهاد وإصابة أكثر من 35 مدنياً بينهم نساء وأطفال، فضلا عن تضرر نحو 12 منزلاً 4 منها دمرت بشكل كلي و8 منازل أخرى تضررت بشكل جزئي.