شكرا لقرائتكم خبر عن 2028 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 2028 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 323 ألفا و379 بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 12 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 2536 وفاة.

وتعافى 2843 شخصا من الفيروس لترتفع حصيلة المتعافين إلى 287 ألفا و40 شخصا.