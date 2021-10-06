​​​​وكيل "عربية النواب" يكشف خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللجنة ستركز خلال دور الانعقاد الثاني على دعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول العربية.

وأكد أباظة في تصريحات صحفية اليوم، أن القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات التي ستركز عليها اللجنة، في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التي لن يتم التخلي عنها نهائيًا.

وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بالملفات العربية والعلاقات مع دول شمال أفريقيا والخليج والشام، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لزيادة التعاون البرلماني مع الدول العربية.

وأكد أن لجنة الشئون العربية تمتلك أحد أهم العديد من الملفات المهمة في المجلس، وأن لها مسئوليات ضخمة في حماية المصريين ومصالحهم في الخارج والدول العربية بشكل كلي، والعمل بشكل متكامل مع منظمة جامعة الدول العربية وأجهزتها بالكامل في تحقيق كافة أشكال التعاون ما بين الدولة المصرية وامتدادها على كافة المستويات.