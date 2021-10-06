شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتيرة «ترامب»: الرئيس استخدم «ماكياجي» قبل إلقاء خطابه في قمة الرياض 2017 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت ستيفاني غريشام، السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سبب لون وجهه “البرتقالي” أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية في العام 2017.

وقالت غريشام في كتاب يرصد مذكراتها، التي نشرها موقع Insider، إن ترامب استخدم ماكياجها أثناء إلقائه خطابا أمام مجلس التعاون الخليجي في الرياض في مايو 2017.

وصرحت غريشام أن حارس ترامب الشخصي، جون ماكنتي، اقترب منها قبيل إلقاء ترامب خطابه وسألها: “هل لديك أي بودرة للوجه؟”

وأضافت غريشام، التي كانت في تلك الفترة سكرتيرة صحفية لـ ميلانيا ترامب : “شعر الرئيس أن وجهه يبدو لامعا، ولسبب ما لم يكن لدى جون طقمه المعتاد من المنتجات”.

وتابعت : “العديد من النقاد الذين علقوا على مظهر ترامب شديد السمرة (أو البرتقالي)، افترضوا أن هناك سريرا للتسمير في البيت الأبيض. لكن لم يكن له وجود وإلا فكنت سأعلم ذلك”. وأردفت أن “مظهر الرئيس كان بسبب المكياج الذي كان يضعه على وجهه كل صباح، كما لو كان سيظهر في برنامج تلفزيوني.. وهو – إلى حد ما – كان كذلك”.

وبحسب غريشام فهي لم تكن متأكدة من أن يكون استخدام ترامب ماكياجها أمرا مناسبا للرئيس، نظرا لخوفه من الجراثيم، لكن ماكني أقنعها بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

وذكر Insider أن ترامب نفسه صرح، في عام 2019، بأنه يبدو “برتقاليا” دائما، مفسراً ذلك بضوء مصابيح كهربائية موفرة للطاقة.