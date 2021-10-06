شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة القبض على قراصنة «فيروس الفدية».. هاجموا أكثر من 100 شركة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشر الخبير التقني سالم الحربي مقطع فيديو، عبر حسابه في “تويتر”، يوثق لحظة القبض على قراصنة فيروس الفدية الذين هاجموا أكثر من 100 شركة، حيث تم القبض عليهم في أوكرانيا.

وأعلنت وكالات إنفاذ القانون عن اعتقال “اثنين من مشغلي برامج الفدية” في أوكرانيا الذين يُزعم أنهم نفذوا سلسلة من الهجمات المستهدفة ضد كيانات صناعية.