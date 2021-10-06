شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قتيلا وجريحاً حوثياً.. خسائر فادحة للحوثيين في تعز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أفاد متحدث عسكري باليمن أن 50 قتيلاً وجريحاً حوثياً سقطوا في معارك مع قوات الجيش الوطني غرب مدينة تعز.

وبحسب ما ذكرته وكالة “سبأ” للأنباء، فإن قوات الجيش الوطني حررت عدداً من المواقع غربي تعز من سيطرة ميليشيات الحوثي.

وفي مأرب تلقت المليشيا، ضربات موجعة على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في جبهات القتال، حيث تكبّدت أعظم الخسائر في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش والمقاومة سطروا أروع الملاحم وكسروا هجمات متزامنة شنّتها المليشيا الحوثية في عدّة محاور وأجبروها على التراجع والفرار.

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