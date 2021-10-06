شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة التعطل.. أول دولة تقرر فرض غرامة على فيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب وانستغرام، أمس الإثنين، بتعطل تقديم خدمتها لمدة 7 ساعات المر الذي تسبب في خسائر فادحة للشركة، أعلنت السلطات الروسية فرض غرامة على فيسبوك بسبب عدم قيامها بحذف أكثر من 2000 مادة تنتهك القوانين الروسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الغرامة قد تصل إلى ما يعادل 10% من إيرادات فيسبوك في السوق الروسية.

وكشفت فرانسيس هوجن، وهي مديرة انتاج سابقة بموقع فيسبوك، أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة.

وقالت هوجن مديرة إنتاج سابقة بموقع “فيسبوك”، الثلاثاء، إن منصة “فيسبوك” لها تأثير كارثي على ديمقراطيتنا وتؤذي أطفالنا.

وأكدت المسؤولة السابقة بشركة “فيسبوك” خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: إن المنصة تعطي الأولوية دائما للأرباح على حساب أمن المستخدمين.

وشددت على أن الحكومة الأمريكية يمكنها اتخاذ إجراءات حاسمة ضد شركة “فيسبوك”.

وأوضحت أن منصة “فيسبوك” لا تلتزم بمعايير الموضوعية وسمحت بترويج رسائل ضارة بالصحة العامة.

وتابعت: “الكونجرس الأمريكي يمكنه إجبار شركة “فيسبوك” على تغيير القواعد التي تلعب بموجبها”.