شكرا لقرائتكم خبر عن 345 مليون جنيه استثمارات هيئة موانئ البحر الأحمر خلال 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت استثمارات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر خلال العام المالى 2021/2022 مبلغ وقدرة 345 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة، وذلك في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ):

1- رفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء نويبع، واستكمال رفع كفاءة الوحدات البحرية بالموانئ.

2- استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا وتشمل ( أعمال إنشاء رصيف بحري بطول 60 م طولي وغاطس 10 م - سور سلك طراز مطارات - مخزن مغطى بمسطح 4000 م – ساحة من التربة المدكوكة على سطح 20.000 م مربع ) ورفع كفاءة المباني والمنشآت بالميناء

3- إنشاء مركز عمليات متطور بميناء السويس.

4- توريد عدد (4) ميني كاشط بمشتملاتها لمكافحة التلوث في الأماكن الضيقة بين السفن وبين الأرصفة بقدرة استعاضة 25 م مكعب/ ساعة، وتوريد ( 1200 ) کيس مواد ماصة للانسكابات الزيتية والبترولية (100 شريحة / كيس ).

5- توريد ماكينة غسيل أرصفة ضغط عالي بالماء الساخن، وبناء وتوريد عدد 2 قاطرات بحرية.