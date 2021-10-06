شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: تعطل السوشيال ميديا قرابة 6 ساعات أحدث شللا كاملا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن تعطل السوشيال ميديا لقرابة 6 ساعات أحدث شللا كاملا للكثير من الجمهور وهذا ما يؤكد أهمية هذه الوسائل بالنسبة للجميع لكن يجب الحرص على استغلالها فى تثقيف وتنوير وتنمية المجتمع وغرس روح الوطنية والحفاظ على دعائم المجتمع وعاداته وتقاليده بعيدا عن استغلاله للهدم وإفشال الدولة وهدم الرموز الوطنية .

وأضاف أيمن عدلى فى تصريحات له: "أدمنا وسائل التواصل الاجتماعى ولم نعد قادرين على الاستغناء عنها ويجب الاستفادة منها بعيدا عن قضاء كامل الوقت دون فائدة"، مشددا على أنه يجب استغلال كل وسائل التواصل الاجتماعى للرد على الهجمات والحملات المغرضة ضد الدولة المصرية، وإبراز الجوانب الإيجابية والصورة المشرفة والمشرقة لوطننا الغالى الذى يمتلك من المقومات ما تحقق له المكانة العالمية فى الجوانب الاقتصادية والثقافية والفكرية.