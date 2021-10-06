شكرا لقرائتكم خبر عن بالتنمية والتعمير.. كيف تجاوزت مصر كل التحديات خلال الفترة الماضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية منذ ثورة 30 يوليو وحتى هذا الوقت في البناء والتنمية، رغم كافة الصعوبات والأزمات خلال الفترة الماضية، إلا أن القيادة السياسية استطاعت أن تتجاوز كل هذه الأمور في النجاة بالدولة إلى بر الأمان، وعدم الانزلاق في أي مخاطر مثلما حدث في الدول الأخرى.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر أعطت نموذجا للنجاح لكثير من الدول، وذلك بالحفاظ على كيانها، من خلال وعي الشعب والحفاظ على مؤسساته، حتى أن أصبحت نموذجا لكل الدول في الأزمات والتي كانت أخرها أزمة فيروس كورونا التي تضرر منها الكثير من الدول المختلفة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحافظ على نفسها من خلال توفير كافة الاحتياجات كل المواطنين.

وأضاف التقرير، أن الدولة المصرية نجت من كل التحديات والمخططات التي سعت لها جماعات الشر في المنطقة، وأصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.

