السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر للمملكة

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

سمحت السعودية لعدد من الفئات القـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة وذلك مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء"14" يوماً خارجها.



وقالت المملكة، سيطبق علـى هذه الفئات الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي،ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر، السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة للفئات التالية..

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

طـلاب المـنح.

وأضاف ،يستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر رفع تعليق سفر السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.