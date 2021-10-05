شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليون مشترك جديد على ” تليغرام” خلال تعطل فيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلن مؤسس تطبيق تليغرام عن انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك.

يأتي هذا عقب العطل المفاجيء لعدد من التطبيقات والخدمات التابعة لموقع فيسبوك، حيث تعطل تطبيق واتساب، وإنستجرام، ما تسبب في توقف التفاعل والتواصل على مدار 6 ساعات، حيث عادت التطبيقات إلى عملها بصورة تدريجية.

كما تسبب الانقطاع المفاجيء في خسائر كبيرة لشركة فيسبوك، والتي تجاوزت مليارات الدولارات.

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