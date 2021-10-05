شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات أوروبية لروسيا حول أزمة الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المسؤول عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية تنظر في شكاوى من بعض دول الاتحاد بأن روسيا تستخدم وضعها كموًرد رئيسي لإذكاء زيادة حادة في سعر الغاز في أوروبا.

وتنفذ شركة الغاز الروسية جازبروم التزاماتها للمبيعات بموجب عقود طويلة الأجل لكنها لا تضيف المزيد.

وأثار ذلك اتهامات من مشرعين بالاتحاد الأوروبي بأنها تذكي صعود أسعار الغاز في أوروبا، التي قفزت إلى مستويات قياسية وسط شح في المعروض وعوامل أخرى.

وقال كادري سيمسون مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي: "نحن ننظر في هذا الزعم، سويا مع نائبة الرئيس التنفيذي فيستاجر المسؤولة عن قواعد المنافسة، لأن هذا بالطبع أمر بالغ الجدية"، في إشارة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر.