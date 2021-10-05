السلطات السعودية تسمح بقدوم 4 فئات مباشرة للمملكة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قررت السلطات السعودية، الثلاثاء، السماح لأساتذة الجامعات والمعلمين وطلاب المنح بالقدوم المباشر إليها، فضلا عن رفع تعليق سفر المواطنين دون 18 عاما إلى البحرين.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها السماح بالقدوم بشكل مباشـر إلى السعودية مـن الدول التي تتطلب القدوم منهـا قضـاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إليها، لفئات محددة.

واشترطت الوزارة السعودية تطبيق الحجـر المؤسسي عليهم، مع أخـذ اللقاح خـلال مـدة الحجر، وتلك الفئات هي:

1 - أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

4- طـلاب المنـح.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأنه يستثنى مـن تطبيـق الحجر المؤسسي مـن تلقوا جرعة أو استكملوا تلقـي جرعات اللقاح داخـل البلاد، شريطة أن يشمل ذلـك مرافقي تلـك الفئـات وعائلاتهم، وكذلك العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر أيضا رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقا.