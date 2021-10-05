المعلمون والطلاب.. السعودية تفتح الطيران المباشر لـ4 فئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، قرار سعودي جديد بشأن فتح الطيران المباشر والسفر إلى المملكة العربية السعودية.

وقال حنفي في تصريح اليوم، إنه صدر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر، بيان من وزارة الداخلية السعودية بشأن السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة منها جمهورية مصر العربية لعدد من الفئات، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي داخل المملكة عند وصولهم، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأضاف حنفي، أن هذه الفئات هي:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب.

4- طلاب المنح الدراسية.

وأشار حنفي، إلى أنه يستثنى من تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وتابع حنفي: "كما شمل بيان وزارة الداخلية السعودية، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات الصحية المعلنة لسفر المواطنين السعوديين سابقًا، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية".