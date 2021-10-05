جامعة الأزهر تُرسل قافلة استطلاعية لبحث احتياجات دولة تشاد من الأجهزة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توجه وفدٌ علمي برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، يصاحبه عددٌ من أساتذة كلية الطب والمتخصصين بجامعة الأزهر، بتوجيهات وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، للوقوف على احتياجات كلية الطب بجامعة الملك فيصل الحكومية بتشاد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة في أسرع وقت؛ تلبية لحاجة الشعب التشادي من رعاية صحية تتطلب إجراء عمليات جراحية حرجة.

وذكر بيان أصدرته جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، أن قرار فضيلة الإمام الأكبر بإرسال قافلة استطلاعية في ضوء دراسة لتقييم الوضع الصحي والطبي في دولة تشاد، جاء عقب تسيير الأزهر الشريف مجموعة من القوافل الطبية والإغاثية إلى دولة تشاد، وأوصى أطباء القوافل الأزهرية بضرورة دعم تشاد بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتدريب الأطباء التشاديين وطلاب كليات الطب هناك والعمل على تنمية مهاراتهم في مختلف التخصصات، إضافة إلى القوافل الطبية والإغاثية التي يسيرها الأزهر الشريف إلى تشاد بشكل دوري.