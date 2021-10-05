بالأرقام / خسائر شركة "فايسبوك" بعد إنقطاع خدماتها حول العالم لـ6 ساعات

اسماعيل عبد الحي - كلف العطل المفاجئ في خدمات "فايسبوك" و"واتس آب" و"أنستغرام" شركة "Facebook Inc" حوالي 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة، أي ما يقارب من 60 مليون دولار إجمالا.

كما شهدت أسهم الشركة إنخفاضا قدّر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكلف ذلك المؤسس مارك زوكربيرغ خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار، بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لإنقطاع غير مسبوق إستمر قرابة 6 ساعات.

وهبطت أسهم "فايسبوك" بنسبة 4.89% صباح يوم الاثنين، بعد مقابلة بثتها "60 Minutes" في وقت متأخر من يوم الأحد مع عالم بيانات "فايسبوك" السابق، فرانسيس هوغن.

وزعم هوغن أن "فايسبوك" كان يضع الأرباح على الأمان عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة على نطاق واسع، وكان يخدع المستثمرين بشأن كيفية تعامله مع المشكلات.

وبعد ساعات، أصبح "فايسبوك" مظلما، حيث فقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى جميع صفحات الويب الخاصة به على "facebook.com" بالإضافة إلى "أنستغرام" و"واتس آب". وبعد أكثر من 6 ساعات بدأت المواقع في العودة للعمل.

قال "Downdetector" الذي يتتبع حالات إنقطاع الموقع، في تغريدة على "تويتر"، إن الانقطاع كان غير مسبوق. و قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة الأم "Ookla"، إنه تعقب أكثر من 14 مليون تقرير مشكلة ناجمة عن إنقطاع الخدمة بحلول الساعة 6:30 مساء.

وإستنادا إلى عائدات "فايسبوك" لعام 2020 البالغة 85.97 مليار دولار، كلف إنقطاع الخدمة يوم الاثنين، الشركة في المتوسط ​​163.565 دولارا في الإيرادات كل دقيقة، أي ما يقرب من 60 مليون دولار على أساس أكثر من 6 ساعات من التوقف.

هذه الإيرادات هي تغيير بسيط مقارنة بحجم رأس المال السوقي الذي خسرته الشركة يوم الاثنين. وتراجعت أسهم "فايسبوك" بنسبة 4.9%، وهو ما يترجم إلى خسارة قدرها 47.3 مليار دولار في القيمة السوقية.

وخسر المؤسس والرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ الذي يمتلك 14% من أسهم الشركة، حوالي 6 مليارات دولار، مما أدى إلى إنخفاضه من خامس أغنى شخص في "فوربس" إلى السادس، بعد لاري إليسون مؤسس "Oracle Corp. ORCL"، بنسبة 0.53%.

وقد يلغي النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، عضوية "فايسبوك" بعد هذا التراجع، فالشركة التي إنضمت في البداية إلى نادي 1 تريليون دولار إلى جانب Apple Inc، Microsoft Corp ،Amazon.com ،Alphabet Inc، أصبحت بعد الانقطاع قيمتها أقل من 80 مليار دولار أمريكي عن الحد الأدنى.

وإنخفض "فايسبوك" إلى أقل من 1 تريليون دولار في 22 سبتمبر، وبعد إنخفاض يوم الاثنين، وصل تقييمه إلى 919.79 مليار دولار.

المصدر: "Marketwatch.com" + روسيا اليوم