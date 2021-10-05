الجهاد الإسلامي تحذر من انفجار الأوضاع في قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

حذرت حركة الجهاد الإسلامي، من خطورة استمرار الحصار والإغلاق على قطاع غزة، لأنه سيؤدي حتماً إلى تفجر الأوضاع من جديد.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش في تصريح صحفي، أن محاولات منع الضفة من أخذ دورها في قيادة المشروع الوطني ستبوء بالفشل، لأنها مقبرة المشروع الصهيوني، وسيعلن أبطالها انتهاء وفشل ما يسمى بحلم المجرم نفتالي بينت بقيام مملكة “يهودا والسامرة”.

وتابع: “القدس هي عنوان المعركة، والاحتلال يسعى لحسم الصراع فيها واستغلال انشغال الأمة بخلافاتها الهامشية للاستفراد بالقدس وأهلها، وهذا ما سعى شهداء قرية بدو وبرقين للتصدي له وإفشاله”.

ولفت عضو عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، إلى أن أبرز نتائج معركة سيف القدس، هي التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وأراضي الـ 48 وقطاع غزة والشتات، وندعو لاستعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.