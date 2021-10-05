الدكتور أسامة إمام يعتمد نتيجة المعلوماتية الطبية بحاسبات جامعة حلوان المصرية

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلون المصرية نتيجه الفصل الدراسي الصيفي 20202021 لبرنامج المعلوماتية الطبية وكانت نسبه النجاح 99% .



وأفاد الدكتور أسامة إمام أن تخصص المعلوماتيه الطبيه برنامج متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج منذ نشاته عام 2019 على تطوير خطط وبرامج التعليم للتعامل مع حل المشاكل الطبيه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج دمج بين بعض مقررات كليه الطب ومقررات كليه الحاسبات بحيث يصبح الطالب علي دراية بتوصيف المشكلات الطبيه و تصميم البرامج والتطبيقات اللازمه لحلها بدءً من التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات.

واشارات الاستاذة الدكتورة المصرية منال عبدالقادر وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب أن تخصص المعلوماتية الطبيه بأنه التخصص الذي يتعامل مع الموارد، والأجهزة المختلفة عن طريق استخدام العديد من الأساليب للحصول على المعلومات وتخزينها واستخدامها بعد استرجاعها مرة أخرى في الصحة والطب، ويشمل التخصص أنظمة المعلومات، تكنولوجيا الكمبيوتر، المصطلحات الطبية، أنظمة المعلومات والاتصالات، كما يوفر هذا التخصص فرصة الوصول إلى السجلات الخاصة بالأطباء، والمرضى، والممرضات، وشركات التأمين، ومسئولي المستشفيات، وفنيين المعلومات الصحية.

وتتمثل شروط القبول في البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، وأن يكون الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان المصرية أو أي كليه حاسبات واجتياز المقابله الشخصيه علما بان الاولويه لطلاب شعبه علمي علوم.