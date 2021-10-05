شكرا لقرائتكم خبر عن ” فيسبوك” يتلقى ضربة جديدة من الكونجرس.. ما علاقة الأطفال؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير على واقع أزمة تعطل فيسبوك، التي ضربت العالم أمس لمدة 6 ساعات، تلقت الشركة ضربة أخرى في الكونغرس الأميركي.

يأتي هذا عقب طلب عضو في مجلس الشيوخ بالتحقيق في اتهامات مقدمة تؤكد أن الشركة تندفع وراء المزيد من الأرباح في حين لا تبدي اهتماما بسلامة مستخدمي الموقع.

وأضاف أن فيسبوك تعلم أن منتجاتها تؤدي إلى الإدمان مثل السجائر، مطالبا بمثول الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج للشهادة أمام اللجنة.

وفي التفاصيل أيضا فقد طالب عضو الشيوخ لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية بالتحقيق مع فيسبوك.

وفي حديه أكد أن أطفالنا هم الضحايا.. المراهقون الذين ينظرون إلى أنفسهم في المرآة اليوم يشعرون بالشك وانعدام الأمن.

كما وجّه رسالة شديدة اللهجة لمؤسس فيسبوك قائلا : يتعين على مارك زوكربيرج أن ينظر إلى نفسه في المرآة، مضيفا أن زوكربيرج موجود في نزهة بحرية.

بينما وجه أبرز الجمهوريين في اللجنة لرسالة لفيسبوك أيضا قائلا :” فيسبوك تغمض عينيها عن الأطفال تحت سن 13 عاما.. وأن الأرباح لديها أولا وليس رفاهية الأطفال”.

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