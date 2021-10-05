شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يضبط شبكة إجرامية في التهريب الدولي للمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت السلطات المغربية، اليوم، شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية نحو المغرب انطلاقاً من بعض الدول الأوروبية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف شخصين بمدينة الناظور شمال المغرب يشتبه في ارتباطهما بنشاط هذه الشبكة الإجرامية، أحدهما تم توقيفه وهو متلبس بنقل حوالي 6 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين و5 كيلوغرامات من مخدر الهيروين على متن سيارة، بينما تم توقيف الثاني للاشتباه في كونه الناقل الذي تولى تهريب المخدرات المحجوزة على متن قارب تقليدي سلمه بدوره إلى ناقلين آخرين في عرض البحر يجري التحري بشأنهم.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه بهم مكنت من حجز مبلغ مالي كبير بالعملة الوطنية والأوروبية يشتبه في كونه من عائدات تهريب المخدرات.