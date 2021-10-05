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بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و13904.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               703427                         43757955

 

الهند                                448997                          3834702

 

البرازيل                             597948                       21468121

 

المملكة المتحدة                  136986                    7934936

 

روسيا                               419789                        7612317

 

تركيا                                64874                          7265828

 

فرنسا                           116848                          7028197

 

إيران                           121347                       5638735

 

الأرجنتين                     115245                        5259738

 

إسبانيا                         86527                      4965399.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها            عدد الوفيات            عدد الإصابات

 

22 - العراق                   22365                  2009678

 

37 - المغرب                 14355                    935560

 

  41 -  الأردن                 10753                  827504

 

46 - الإمارات                     2103                  736897

 

47 - تونس                      24921                   707983

 

49 - لبنان                        8414                   626198.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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