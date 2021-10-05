اليونان تشن هجوماً حاداً على السياسات التركية

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أدان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الثلاثاء، انتهاكات تركيا المستمرة لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بصون الأمن والسلم الدوليين.



وقال نيكوس ديندياس، إن تركيا تزعم أنها تريد حلًا عادلًا لمشكلة قبرص وتتجاهل الشرعية الدولية وتحتل بشكل غير قانوني أكثر من 37٪ من الأراضي القبرصية.

والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

وتصاعد التوتر بين البلدين في الصيف الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن خفت حدته قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما بعد توقف خمسة أعوام.