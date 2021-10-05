شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع بالكونجرس لمسؤولة سابقة في فيسبوك: «الشركة ضللت الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت أرجاء الكونجرس الأمريكي اليوم، جلسة استماع لمسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوغن، التي كشفت سابقا العديد من المعلومات عن طريق عمل الموقع العملاق.

وقالت فرانسيس التي سربت خلال الأسبوع الماضي العديد من أسرار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ” من خلال عملي اكتشفت أن فيسبوك تعمل بشكل يضر الصغار، كما يؤذي الديمقراطية”. وأضافت أن الشركة تأخذ معلومات من العامة ومن الحكومات، وقد ضللت الجمهور حول العديد من المواضيع.

كما أكدت أن الشركة العملاقة التي تقدر أرباحها بالمليارات، تعمل في الظل، وغالبا ما تغير قوانين عملها، مضيفة ألا أحد خارج الشركة يدرك مدى خطورتها بالفعل كما يفعل من عمل ضمنها.

إلى ذلك، شددت على أن عملاق مواقع التواصل يختبئ وراء الجدران، ويسعى لضمان ألا يفهم أحد حقيقة نظامه.

أما عن دور مارك زوكربيرغ، فقالت إن مؤسس “الموقع الأزرق” يدرك خواطر الخوارزميات التي يستعملها الموقع، وبالتالي لا يمكن أن تجري الأمور دون علمه. وأضافت أن فيسبوك كان يعلم بخطر آلية عمله على الأطفال.

وقبيل إلقاء شهادتها، شن القيادي الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال هجوما لاذعا على الشركة الشهيرة، متهما إياها بالجشع، والتعامي عن الآلام.

كما اتهم فيسبوك بوضع الأرباح على حساب مصلحة وصحة الناس العاديين، لا سيما المراهقين، خصوصا وأن الشركة سمحت لمنصاتها بأن تتيح للقاصرات إنشاء حسابات سرية دون علم أولياء أمورهن.

بالإضافة إلى ذلك، رأى أن الموقع الأزرق ضاعف الاستثمارات من أجل تشجيع القصر على استخدام منصاته.