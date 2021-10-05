شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. روسيا تغرم «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم السلطات الروسية فرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة فيسبوك، بسبب عدم قيامها بحذف أكثر من 2000 مادة تنتهك القوانين الروسية.

وأشارت وكالات الأنباء، إلى أن الغرامة قد تصل إلى ما يعادل 10%، من إيرادات فيسبوك في السوق الروسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم لضربة مزدوجة أمس، عندما تعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتساب ومسنجر وإنستجرام لعدة ساعات، بسبب ما قالت الشركة إنه عطل فني، واتهام موظفة سابقة في الشركة لها بأنها كانت تعطي الأولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.