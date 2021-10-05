الصحة: وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد وصلت بواقع 730,080 الف جرعة وهي الجزء الثاني من شحنة يوم امس ليصبح عدد الجرعات خلال اليومين 1,099,800 مليون وتسعه وتسعون الف جرعة".



واضافت ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية اكدت بأنه تم توزيع اللقاحات لمنافذ التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".