الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف عن مهمة الحلف في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن مهمة الحلف في أفغانستان كانت القضاء وإنهاء تواجد الإرهاب .



وقال ينس ستولتنبرج إن الحلف لم يخطط مطلقًا للبقاء إلى الأبد في أفغانستان.

وأعرب عن اعتقاده بأن حركة طالبان تفهم الرسائل الصادرة عن دول الحلف بشأن التحذير من التعاون مع الإرهاب.

وبعد نحو عقدين استكمل حلف شمال الأطلسي هذا الصيف عملياته العسكرية في أفغانستان وسحب معظم قواته من البلاد.

لكن الحلف ما زال يحتفظ بتمثيل دبلوماسي في كابول، ويعمل من مقره في بروكسل باعتباره منتدى لتنسيق الإجراءات المحلية في أفغانستان مثل إجلاء المواطنين.

وفي سياق أخر، أعلن ستولتنبرج أن الحلف يواجه تحديات عدة من بينها عدوانية روسيا والصين.

وقال ستولتنبرج: "لا نريد عزل الصين وسنواصل العمل معها بشأن مواجهة التغير المناخي والحد من انتشار الأسلحة".

وأشار إلى أن التكيف مع البيئة الأمنية اليوم يقتضي الاستفادة من التكنولوجيا وإدراك التهديدات المناخية.