انطلاق مناورات بحرية بين السعودية وباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت في باكستان, الثلاثاء، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر-13"، بين القوات البحرية السعودية والباكستانية.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فشاركت القوات الجوية السعودية، في المناورات لأول مرة ضمن سلسلة تمارين "نسيم البحر".

وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي، أن مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام.

ولفت إلى أنه "سيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية".

وتأتي مشاركة القوات الجوية السعودية بطائرات من نوع إف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.

يذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر -13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للاستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.