شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يستقبل وزيرة خارجية ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالامارات، اليوم في قصر الوطن نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا والوفد المرافق لها.



ورحب بنجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية والإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وشدّد على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاه في كافة مناطق ليبيا، كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن "استقرار ليبيا".